Putin’in Üzerinden F-35 Geçti

PUTİN VE TRUMP’IN TARİHİ BULUŞMASI

Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Dünya genelinde büyük bir merakla beklenen bu görüşmede, iki lider samimi pozlar vererek el sıkıştı.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI GÖKYÜZÜNDEN GEÇTİ

Görüşmenin yapılacağı yere doğru yürümekte olan liderlerin üzerinde, F-35 savaş uçakları ve stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağının geçtiği anlar kameraya yansıdı. Bu sırada iki lider, uçakları izlemek için gökyüzüne doğru bakarak anı yaşadı.

B-2 UÇAKLARININ KRİTİK GÖREVİ

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Midnight Hammer” adlı operasyonda İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik önemli saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri için en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşun ardından noktalarına ulaştı. Operasyon esnasında B-2’ler, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak, yer altındaki derin yapıları hedef aldı. Fordow tesisine yönelik bu saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarındaki ilk kullanımıyla dikkat çekti. Gelişmiş gizlilik özellikleri ile radar tespitini önleyen B-2’ler, stratejik öneme sahip hedeflere sessiz ve etkili bir biçimde ulaşabiliyor. Bu nedenle, dünya genelinde askeri analistler tarafından çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak yüksek öneme sahip görülüyor.