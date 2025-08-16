Putin’in Üzerinden Uçak Geçti Anlar

PUTİN VE TRUMP BULUŞMASI ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ABD’nin başkanı Donald Trump, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla beklediği bu buluşmada iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI BULUŞMA SIRASINDA HAVADEYDİ

Görüşme öncesinde, iki lider buluşma yerine doğru yürüyüş yaparken, üzerlerinden F-35 savaş uçakları ile stratejik B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi ve iki lider, geçiş yapan uçaklara yukarıdan bakarak dikkatle izledi.

B-2 SPIRIT UÇAKLARI İRAN OPERASYONUNDA KULLANILDI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Midnight Hammer” isimli operasyon dolayısıyla İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda görev aldı. Bu önemli operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşla hedeflerine ulaştı. Operasyon esnasında, B-2 uçakları GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak yer altındaki derin yerleşimlere yönelik etkili saldırılar gerçekleştirdi. Fordow tesisine düzenlenen saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk defa kullanılmasının yanı sıra, B-2’lerin radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleriyle sessizce stratejik hedeflere ulaşabilme yeteneğini gösteriyor. Bu özellikleriyle, askeri analistler tarafından dünya genelinde yüksek öneme sahip ve çok yönlü bir güç demonstrasyonu aracı olarak değerlendiriliyor.