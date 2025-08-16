Putin’in Üzerinden Uçak Geçti Anlar

PUTİN VE TRUMP’IN TARİHİ BULUŞMASI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünyanın büyük bir heyecanla beklediği bu buluşmada, iki lider el sıkışarak samimi pozlar verdi.

F-35 VE B-2 UÇAKLARIYLA HAVA GÖSTERİSİ

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek amacıyla birlikte yürüyen liderlerin üzerlerinden F-35 savaş uçakları ve stratejik B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameraya yansırken, iki lider de yukarıya bakarak uçakları izledi.

B-2’LERİN KRİTİK ROLÜ

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde yapılan “Midnight Hammer” adlı operasyon kapsamında İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik önemli saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşla hedeflerine ulaştı. Operasyon sırasında, B-2 uçakları GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak, yer altı yapıları hedef aldı. Fordow’a yapılan saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk defa kullanılmasıyla dikkat çekti. B-2 uçakları, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik hedeflere sessiz ve etkili bir biçimde ulaşabiliyor. Bu nedenle, askeri analistler tarafından yüksek öneme sahip ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.