Putin’in Üzerinden Uçaklar Geçti Kamera

RUSYA VE ABD LİDERLERİ BULUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünya tarafından merakla beklenen bu önemli buluşmada, iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak poz verdi.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Görüşmenin yapılacağı alana doğru birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerine F-35 savaş uçakları ve stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameraya yansırken, liderler yukarıya bakarak uçakları izleme fırsatı buldu.

B-2 OPERASYONLARDA ETKİNLİK GÖSTERİYOR

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen “Midnight Hammer” adlı operasyonda İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin tarihteki en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşla hedeflerine ulaştı. Operasyon esnasında, B-2’ler GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak yer altındaki derin ve korunaklı yapıları hedef aldı. Fordow tesisine olan saldırı, bu bombaların gerçek savaş ortamında ilk kez kullanılması nedeniyle dikkat çekti. B-2’ler, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri ile stratejik hedeflere sessiz ve etkili bir şekilde ulaşma kapasitesine sahip. Bu nedenle, uluslararası askeri analistler tarafından yüksek öneme sahip ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.