Putin: İran Nükleer Silah İstemiyor!

Putin’den İran ve Ukrayna Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia’ya yaptığı mülakatta dünya genelinde önem taşıyan iki önemli konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. İran’ın nükleer programı ile Ukrayna’ya olan ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, hem İsrail’e hem de Kiev yönetimine kesin mesajlar yolladı.

İran’ın Nükleer Silah Meselesi

Putin, İran’ın nükleer silah edinmeye çalıştığı ile ilgili ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) elinde herhangi bir kanıt olmadığını belirtti. İsrail’in bu konudaki kaygılarına dikkat çeken Rus lider, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” dedi. İran’ın nükleer programına dair bazı teknik yönlerin müzakere edilebileceğini dile getiren Putin, İsrail’in endişelerinin diplomasi aracılığıyla giderilebileceğini ifade etti. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyen Putin, uluslararası toplumun diyalog çağrısına katıldığını vurguladı.

Ukrayna’nın Rusya ile İlişkileri

Ukrayna ile ilgili de konuşan Putin, Ukrayna halkının büyük bir kısmının Rusya ile dostluk kurmak istediğinden tam olarak emin olduğunu dile getirdi. 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunan Rus lider, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” şeklinde konuştu. Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak, Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” ifadeleriyle Batı’ya da dolaylı bir mesaj gönderdi.