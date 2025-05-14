Putin İstanbul’a Gelmeyecek

PUTİN’İN KATILIM BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

İstanbul’da gerçekleştirilecek Ukrayna-Rusya barış müzakereleri öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımına dair belirsizlik devam ediyor. Rusya, İstanbul’daki Türkiye-Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinin isimlerini açıkladı.

HEYETTE PUTİN’İN ADI YER ALMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı heyette, Putin’in adı bulunmuyor. Heyete Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Ek olarak, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile birlikte dört uzman isim bu heyette görev alıyor.

ZELENSKY, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İstanbul’daki görüşme öncesi Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Zelensky, Putin’in İstanbul’daki görüşmeye katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini ifade etti. “Putin’i Türkiye’de bekliyoruz. Rusya’nın ‘Putin Ankara’ya değil, sadece İstanbul’a gelir’ gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz” diyen Zelensky, görüşmelerin önemini vurguladı.