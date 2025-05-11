Putin, İstanbul’da görüşme teklif etti

PUTİN’DEN BARİŞ GÖRÜŞMELERİ TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan barış görüşmelerine başlanmasını teklif etti.

ZELENSKİ’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü Putin’le Türkiye’de bir araya geleceğini belirtti. Zelenski, “Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor.” dedi.

TRUMP’TAN UKRAYNA’YA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor; bunun yerine, Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verilmesine yönelik olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir.” şeklinde konuştu. Trump, en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı belirlenirken, “Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD mevcut durumu net şekilde görebilir ve buna göre hareket edebilir! Ukrayna’nın Putin’le bir anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım. Toplantıyı hemen yapın.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN DİPLOMASİ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ardından Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Putin’e de İstanbul’daki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını ifade etti.

AVRUPA’DAN ATEŞKES İHTİYACI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, haftasonu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Avrupalı liderler, geniş çaplı yeni yaptırım tehdidinde bulunarak Putin’den 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin’in önerisini ilk adım olarak değerlendirirken yeterli olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, öneriyi iyi bir işaret olarak nitelendirdi. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, müzakerelerin cephedeki durumu ve 2022’deki müzakereleri göz önüne alarak yapılacağını söyledi. 2022’deki taslak metin, Ukrayna’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin uluslararası güvenlik garantileri karşılığında kalıcı olarak tarafsız kalmasını öngörüyordu.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” demiş ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermiştir. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağını bildirmişti. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.