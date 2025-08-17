Putin, Kremlin’de Görüşmeleri Paylaştı

PUTİN, GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarını ele almak amacıyla Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıda Rusya Devlet Başkanlığı temsilcilerinin, hükümet üyelerinin ve parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması yönetiminin yer aldığı ifade edildi. Toplantının başında söz alan Putin, Trump ile yaptığı görüşme hakkında bilgiler vererek, Alaska ziyaretinin hem zamanlama açısından hem de fayda bakımından değerli olduğunu belirtti. Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” şeklinde konuştu. Uzun bir süredir bu seviyede doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkat çeken Putin, “Yaklaşımımızı sakin ve detaylı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu istiyoruz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme oldukça açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor” dedi.

PUTİN’İN TALEPLERİ

Öte yandan New York Times’ta yer alan bir habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti altına alınmasını istedi.

ÜÇ SAAT SÜREN GÖRÜŞME DETAYLARI

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ile başladı ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir toplantı yapıldı. Bu sürecin toplamda yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik ederken, Trump’ın yanında ise ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı. Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir dönem açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump’ı Moskova’ya davet etti.

ABD Başkanı Trump ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına özel açıklamalar yaptı ve toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” diyen Trump, bununla birlikte Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi ve “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” şeklinde konuştu.