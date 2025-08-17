Putin, Kremlinde Zirveyi Değerlendirdi

PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Putin, ABD Başkanı Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği önemli görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması’nın yönetiminin katıldığı belirtildi. Uzun zamandır bu düzeydeki doğrudan müzakerelerin yapılmadığını hatırlatan Putin, görüşme ile ilgili bilgi vererek Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

UKRAYNA KRİZİ VE GARANTİLER

Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD yönetiminin çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne saygı duyduklarını belirterek, “Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor.” diye ekledi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

New York Times’ta yer alan bir habere göre ise Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep etti. Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen bu görüşmeler yaklaşık 3 saat sürdü. Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ile birlikte, her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı görüşmeler de yapıldı. Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını ve iş birliğinin yeniden başlatılmasını istedi.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Trump ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun ele alındığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendiren Trump, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler.” dedi.