Dünya

Putin, Netanyahu ile görüştü

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İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi’ni acımasız bir şekilde hedef alıyor. Dünya, bu katliamlara tanıklık ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese herhangi bir ilgi göstermiyor. Orta Doğu’yu ateşe atan Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den gelen açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu, Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İKİ ÜLKENİN TARİHSEL BAĞLANTILARI

Görüşmede, Putin ve Netanyahu’nun 2’nci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma ve sonuçlarını gözden geçirme konusundaki kararlılıklarına vurgu yapıldığı belirtildi. Ayrıca, tarihi çarpıtma girişimlerine karşı birlikte durma kararlılığı da ifade edildi. Açıklamada, Kızıl Ordu’nun ve Sovyet halkının Nazizm’in yenilgisindeki kritik rolü hatırlatıldı. “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal şekilde onurlandırılıyor” ifadesi de görüşmenin içeriğindeydi.

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