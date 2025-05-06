Putin, Netanyahu ile Telefon Görüşmesi Yaptı

GAZZE ŞERİDİ’NE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ni acımasızca hedef alıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamlarla dikkat çeken İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese ikna olmuyor. Orta Doğu’da gerilimi daha da artıran Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN VE NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMESİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu’nun görüşmesinde, Orta Doğu’daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine konuşuldu. Görüşmede, iki ülkenin 2’nci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma konusundaki kararlılığı vurgulandı ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı durma isteği ifade edildi. Ayrıca, Kızıl Ordu’nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm’in yenilgisindeki kritik rolü üzerinde duruldu. Açıklamada, “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal şekilde onurlandırılıyor” denildi.