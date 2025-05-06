Putin, Netanyahu ile Telefon Görüşmesi Yaptı

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını acımasız bir şekilde sürdürüyor. Dünya genelinde büyük bir infiale neden olan bu katliamların baş aktörü olan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese dair herhangi bir istekte bulunmuyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME VE TARİHSEL VURGULAR

Orta Doğu’daki gerilimi tırmandıran Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Netanyahu ile ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmelere dair konuları ele aldığı belirtildi. Görüşmede, iki ülkenin 2. Dünya Savaşı olaylarının tarihsel gerçekliğini savunma ve buna karşı yapılan çarpıtmalara karşı durma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Ayrıca, Kızıl Ordu’nun ve tüm Sovyet halkının Nazizme karşı zaferdeki belirleyici rolüne dikkat çekildi. Açıklamada, “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal şekilde onurlandırılıyor” ifadeleri yer aldı.