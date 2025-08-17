Putin, Toplantıda Görüşmelerin Zamanını Belirtti

PUTİN, GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarını ele almak üzere Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’den gelen bilgiye göre, toplantıya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması yönetimi de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin zamanında ve yararlı olduğunu ifade etti. Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” dedi. Uzun bir süre bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığını belirten Putin, Amerikan yönetiminin çatışmaların hızlı bir şekilde sona ermesi gerektiği yönündeki yaklaşımına saygı duyduğunu ve bunun için barışçıl yollarla ilerlemek istediklerini vurguladı. Görüşmenin çok açık ve kapsamlı olduğunu, bu nedenle gerekli kararlara yaklaştırdığını düşündüğünü belirtti.

New York Times’ta yayınlanan bir habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garantisini istedi.

İKİLİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleşen görüşme, Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve her iki tarafın katılımcılarının yer aldığı bir toplantı olmak üzere yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik ederken, Trump’ın yanında ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulunuyordu. Toplantının ardından Putin, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlaması çağrısında bulunarak, Trump’ı Moskova’ya davet etti. Trump ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, görüşmede birçok konunun ele alındığını, fakat resmi bir anlaşmaya varılmadığını dile getirdi. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadelerini kullanan Trump, Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” şeklinde konuştu.