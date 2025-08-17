Putin, Trump’a Donetsk Teklifi Yaptı

ABD VE RUSYA ZİRVESİ SONUCU KULİSLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik zirvenin ardından, Batı medyasında çeşitli kulis haberleri yer alıyor. İngiliz Financial Times gazetesinin verdiği bilgilere göre, Putin, Trump’a Rusya’nın ilhak ettiği “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifi sundu. Ayrıca, Putin’in Donetsk karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya cephe hattını dondurma sözü verdiği ifade ediliyor. Rus güçlerinin Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ettiği biliniyor. Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yanındaki kaynaklar, Donetsk’i teslim etmeye niyeti olmadığını ancak, pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konularını görüşmeye açık olduğunu belirtiyor.

DONBAS ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye, halihazırda Rusya’nın kontrol ettiği bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakması” halinde savaşı sona erdirme sözü verdiği öne sürüldü. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ismi açıklanmayan iki ABD’li yetkili, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgiler aktardı. Trump’ın barış anlaşması için daha önce talep ettiği ateşkes koşulundan vazgeçerek, doğrudan barış anlaşması yapılmasını talep ettiği belirtildi. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” talebinde bulunduğu ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği vurgulandı. Ayrıca, New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri, Washington’da gerçekleşen Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi.