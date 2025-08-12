Putin-Trump Görüşmesi Üçüncü Kişi Olmadan

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşme, Beyaz Saray’ın Salı günü yaptığı duyuruya göre Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. İki lider arasında gerçekleşecek bu üst düzey diplomatik buluşma, Beyaz Saray yetkilileri tarafından daha önce doğrulandığı gibi Cuma günü yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ BULUNMAYACAK

Beyaz Saray, Putin-Trump görüşmesinde üçüncü bir kişinin yer almayacağını da açıkladı. Toplantının niteliği hakkında bilgiler veren Beyaz Saray, bu görüşmenin “başkan için bir dinleme çalışması” olacağına işaret etti. Ayrıca, hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiği vurgulandı.

TOPLANTININ AMAÇLARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmeye yalnızca savaşın bir tarafının katılacağını belirterek, Trump’ın amacını “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak istiyor” şeklinde ifade etti. Trump’ın Putin ile baş başa yapacağı görüşmenin ardından ileride Rusya’ya da gidebileceği bildirildi. Ayrıca, Trump, Ukrayna lideri Zelenski’nin gelecekte Putin ile başka bir toplantıya davet edilebileceğini de dile getirdi.