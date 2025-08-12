Putin-Trump Görüşmesinde Üçüncü Kişi Yok!

GÖRÜŞME YERİ VE TARİHİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen buluşma, Beyaz Saray’ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. İki lider arasındaki yüksek düzeydeki diplomatik toplantının, Beyaz Saray yetkililerinin daha önce doğruladığı gibi Cuma günü yapılması planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ YER ALMAYACAK

Beyaz Saray ayrıca, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye üçüncü bir kişinin katılmayacağını bildirdi.

TOPLANTI DOĞASI VE AMACI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmenin “başkan için bir dinleme çalışması” olacağı ifade edildi ve hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiği vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıda sadece savaşın bir tarafının bulunacağını belirterek, Trump’ın amacını şu şekilde açıkladı: “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak istiyor.”

Trump’ın Putin ile baş başa görüşeceği, ileride Rusya’ya da gidebileceği kaydedildi. Ayrıca, Trump, Zelenski’nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğini de ifade etti.