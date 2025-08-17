Putin, Trump ile Alaska’da görüştü

PUTİN’İN TOPLANTISI VE GÖRÜŞME SONUÇLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Rus yetkililerle bir toplantı yaptı. Kremlin’in verdiği bilgilere göre, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması’nın alt kanadı yönetimi katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Putin, Trump ile yaptığı görüşmenin zamanlama ve fayda açısından olumlu olduğunu belirtti. “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin olası çözümünü adil bir şekilde görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” dedi. Uzun bir süredir bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığını vurgulayan Putin, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Amerikan yönetiminin çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik adımlar atmak istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı ve bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

PUTİN’İN TALEPLERİ

New York Times’ta yer alan haberlere göre, Putin Trump’tan, Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini istedi.

GÖRÜŞMELERİN SÜRESİ VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde yapılan görüşmeler, yaklaşık 3 saat sürdü. Bu süre zarfında Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi, ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik ederken, Trump ile birlikte ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulundu. Putin, görüşmenin ardından ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması ve iş birliğinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, Trump’ı Moskova’ya davet etti. Trump ise yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Trump, Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” dedi.