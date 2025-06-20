Putin: Tüm Ukrayna Bizimde

PUTİN, UKRAYNA VE ORTADOĞU SAVAŞLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İsrail-İran arasındaki gerginliklerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki sorunlara dair bir çözüm bulabileceğine inandığını belirten Putin, İran ile günlük iletişimde olduklarını ifade etti. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

İRAN’A YÖNELİK SUİKAST İDDİALARI

Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast iddiaları hakkında ise “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” şeklinde değerlendirmeler yaptı. Ardından, Ukrayna’da süregelen çatışmaya dair düşüncelerini paylaştı.

RUSYA’NIN UKRAYNA İDDİALARI

Putin, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna’nın egemenlik haklarından asla şüphe duymadıklarını vurguladı.

DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Son olarak Putin, III. Dünya Savaşı ihtimalinin arttığına dair duyduğu endişeleri dile getirdi. “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” şeklinde konuştu.