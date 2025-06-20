Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’DEN UKRAYNA VE İRAN-DE İSRAİL SAVAŞI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hakkında görüşlerini paylaştı. Putin, iki ülke arasında meydana gelen ihtilafların çözümü için bir yol bulunabileceğine inandığını belirtti ve İran ile her gün iletişim kurduklarını ifade etti. “Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” diyen Putin, Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile temas halinde olduğunu kaydetti.

İRAN’DAKİ TEHDİTLER VE SUİKAST İDDİALARI

Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili suikast iddialarına da değinerek, “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Bu bağlamda Putin, olası tehditlere dikkat çekti.

UKRAYNA’DA RUS ASKERİ VE EGEMENLİK HAKLARI

Daha sonra, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşa yönelik değerlendirmelerde bulundu. “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” sözleriyle Ukrayna üzerine iddialarını ortaya koydu. Ayrıca, Ukrayna’nın egemenlik haklarından asla şüphe duymadıklarını vurguladı.

DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VE ENDİŞELER

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimali ile ilgili de “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, dünya genelinde artan gerilimlerin tedirgin edici etkilerine dikkat çekti.