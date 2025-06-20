Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’DEN UKRAYNA VE ORTADOĞU DEĞERLENDİRMESİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki durum ve İsrail-İran arasındaki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki sorunlara dair bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirten Putin, İran ile her gün iletişim kurduklarını ifade etti. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile temas halinde olduğunu vurgulayan Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

İRAN’A YÖNELİK SUİKAST İDDİALARI

Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında ortaya atılan suikast iddialarıyla ilgili de “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” diye konuştu. Daha sonra ise, Ukrayna’da devam eden savaşa değinerek, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” iddiasında bulundu. Putin, “Ukrayna’nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadık” şeklinde ifadeler kullandı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Putin, ayrıca Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi hakkında da düşüncelerini paylaştı. “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor” diyen Putin, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ve olası risklerin bu endişeyi artırdığını belirtti.