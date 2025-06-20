Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’DEN UKRAİNA VE İSRAİL-İRAN SAVAŞI DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İsrail-İran arasındaki savaşlara dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ihtilafların çözülmesi yönünde umutlu olduğunu belirten Putin, “İran ile her gün temas halindeyiz” diyerek durumu değerlendiriyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Putin, Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile süren temaslarına dikkat çekerek, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkındaki suikast iddialarına yönelik olarak da “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ukrayna’daki savaşla ilgili Putin, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” diyerek kuvvetli bir iddiada bulundu. Ayrıca, Ukrayna’nın egemenlik haklarından asla şüphe duymadıklarını dile getirdi.

DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimali ile ilgili ise, “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” şeklinde konuşarak, durumu ciddiyetle ele aldı.