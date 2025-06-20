Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’DEN UKRAYNA VE ORTA DOĞU AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İsrail-İran arasındaki çatışmalar hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki sorunlara bir çözüm bulmanın mümkün olduğuna inandığını ifade eden Putin, İran ile her gün iletişim kurduklarını belirtti. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile bağlantıda olduğunu kaydeden Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Putin, ayrıca İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında ortaya atılan suikast iddialarına yönelik ise “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” dedi.

UKRAYNA SAVAŞINA YORUMU

Putin, daha sonra Rusya’nın Ukrayna’daki askeri eylemlerine de değindi. Rus lider, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ukrayna’nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadık” diye ekledi.

DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekerek, “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” şeklinde konuştu.