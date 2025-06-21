Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’İN UKRAYNA VE ORTA DOĞU DEĞERLENDİRMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla birlikte İsrail ve İran arasındaki çatışma hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki uyuşmazlıklar için bir çözüm olabileceğine inandığını belirten Putin, İran ile her zaman temas içinde olduklarını vurguladı. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile sürekli irtibat içerisinde olduğunu ifade eden Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü savaşa ilişkin görüşlerini paylaştı. Rus lider, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” ifadesini kullandı. Putin, aynı zamanda Ukrayna’nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını da belirtti.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimali hakkında düşüncelerini de dile getirdi. “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” şeklinde konuşarak, mevcut durumun tehditlerini vurguladı.