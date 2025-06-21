Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

RUSYA-İSRAİL VE İRAN İLİŞKİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalar ve İsrail ile İran arasındaki gerginlikler hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki sorunlar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirten Putin, İran ile günlük temas kurduklarını ifade etti. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile iletişim halinde olduğunu dile getiren Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

UKRAYNA İLE SAVAŞ DEĞERLENDIRMESİ

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna’daki askeri harekâtına dair görüşlerini paylaştı. Rus lider, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” iddiasında bulundu. Ayrıca, “Ukrayna’nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını” da vurguladı.

DÜNYA SAVAŞI RİSKİ HAKKINDA ENDİŞELER

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimaline ilişkin olarak kaygılarını belirtip, “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” dedi.