Putin: Ukrayna Bizimdir, Diğerleri İhtimal

PUTİN’DEN UKRAYNA VE İRAN – İSRAİL SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalar ve İsrail ile İran arasındaki gerilim konusunda değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki sorunlara bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirten Putin, İran ile günlük temas içinde olduklarını belirtti. Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile ilişkilerini sürdürdüğünü kaydeden Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” dedi. Ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast iddialarına ilişkin olarak, “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” şeklinde ifadesini kullandı.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA DEĞİNDİ

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna’da yürüttüğü savaşa da değindi. Rus lider, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” şeklinde iddialarda bulundu. Aynı zamanda Putin, “Ukrayna’nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadıklarını” ifade etti.

III. DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Putin, III. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da konuştu ve “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” şeklindeki düşüncelerini paylaştı.