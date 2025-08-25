Putin ve Pezeşkiyan Görüştü

SİYASET ARENASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bu görüşme Siyaset arenasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD İLE YAPILAN ZİRVE KONUŞULDU

Açıklamada, Putin’in İranlı mevkidaşına Alaska’da gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını aktardığı belirtildi. Pezeşkiyan, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti.

ÇİN’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin’de gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda mutabakata vardıkları vurgulandı.