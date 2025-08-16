Putin ve Trump, Alaska’da buluştu

PUTİN VE TRUMP’IN BULUŞMASI

Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ABD’nin Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın dikkatle izlediği bu buluşmada iki lider, sıcak bir atmosferde el sıkışarak samimi pozlar verdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapıldığı alana yönelirken, iki liderin üzerine F-35 savaş uçakları ve stratejik B-2 bombardıman uçağı geçiş yaptı. Kameralara yansıyan bu anlar, liderlerin üzerlerinden geçen uçakları izlemek için gökyüzüne bakmalarıyla dikkat çekti.

İRAN OPERASYONUNDA B-2 UÇAKLARI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde “Midnight Hammer” adıyla bilinen operasyonda İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik önemli saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin tarihindeki en büyük B-2 saldırısı olarak kayıtlara geçti ve 36 saat süren bir uçuş sonucunda hedeflerine ulaşmayı başardı. Operasyon sırasında, B-2’ler GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak yer altındaki derin yapılara müdahalede bulundu. Fordow tesisine gerçekleştirilen saldırı, bu tür bombaların gerçek savaşa yönelik ilk kez kullanılması açısından önemli bir gelişmeye sahne oldu. B-2 uçakları, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik hedeflere sessiz ve etkili bir biçimde ulaşabiliyor. Bu nedenle, dünya üzerindeki askeri analistler tarafından yüksek stratejik öneme sahip ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.