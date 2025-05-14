Putin ve Trump İstanbul’a gitmeyecek

PUTİN İSTANBUL’DA RUS HEYETİNİ ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul kentinde bugün gerçekleştirilecek olan Ukrayna müzakerelerinde Rusya’yı temsil edecek isimleri belirledi. Rus heyetinde Putin yer almazken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’a gelmeyeceği duyuruldu. Kremlin Sarayı’ndan gelen bilgilere göre, Putin İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir kararname imzaladı.

RUS HEYETİ VE BAŞKANLIK

Kararname doğrultusunda, Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor. Ayrıca, uzmanlar listesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov gibi isimler bulunuyor.