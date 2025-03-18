Putin ve Trump Salı Günü Görüşecek

PUTİN VE TRUMP ARASINDA YENİ GÖRÜŞME PLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olarak göreve başlamasından sonra liderler arasında gerçekleşecek ikinci iletişim için Salı günü yeni bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyor. Bu görüşme, Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin on birinci yıldönümüyle de çakışıyor. ABD Başkanı Trump, Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde toprak ve nükleer santrallerin kontrolü olduğunu açıkladı. Kremlin ise bu görüşmenin hazırlık aşamasına dair bilgiyi doğruladı.

Ukrayna MESELESİ GÜNDEMDE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme hakkında detay vermezken, hazırlıkların esas olarak Ukrayna’daki çözüm konusuna odaklanacağını belirtti. Peskov, bu telefon görüşmesini, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması hedefinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

Putin ve Trump arasındaki ilk telefon görüşmesi 12 Şubat tarihinde gerçekleşmişti ve neredeyse bir buçuk saat sürmüştü. Bu görüşmede, iki ülkenin vatandaşlarının değişimi, Ukrayna’daki durum ve Ortadoğu’daki sorunlar gibi konular masaya yatırılmıştı. Liderler, yüz yüze bir toplantıyı da tartışarak kişisel teması sürdürme kararı almışlardı. Şubat ayındaki bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeniden bir diyalog oluşturma niyeti doğmuştu.

RİYAD’DA YÜKSEK DÜZEY GÖRÜŞMELER

18 Şubat’ta Riyad’daki üst düzey Rusya-ABD görüşmelerinde, Rusya tarafından dışişleri bakanı Sergey Lavrov, başkanlık yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Kirill Dmitriyev bulunmuştu. ABD tarafından ise ulusal güvenlik yardımcılarıyla birlikte Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu özel temsilcisi Steven Whitkoff görüşmelere katıldı. İki ülke, işbirliğini yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratma konusunda uzlaşma sağladı.

İSTANBUL TOPLANTISI VE TEMASLAR

Riyad’daki görüşmelerden sonra, ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere İstanbul’da bir toplantı düzenlendi. ABD ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, bu bağlamda Rus mevkidaşıyla düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca, Whitkoff’un Moskova ziyareti sırasında Putin’le yaptığı görüşmede, Ukrayna ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELERDEKİ BAŞLICA NOKTALAR

Trump, Putin ile yeniden görüşme arzusunu sıkça dile getirirken, Kremlin, liderlerin toplantısının zamanını belirlemek için acele etmeyeceklerini ifade etti. Peskov, mevcut iletişim kanallarının hızlı bir şekilde kullanılarak yeni bir görüşmeyi organize etme imkanını vurguladı.

UKRAYNA İÇİN BARIŞ ANLAŞMASI

Eğer görüşme gerçekleşirse, Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, Ukrayna için bir barış anlaşmasının oldukça yakın olduğunu ve tarafların bu hedefe ulaşmaktan ‘on metre’ mesafede olduklarını aktardı. Bu noktada, ABD Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Ukrayna’nın karşılığında güvenlik garantileri alması gerektiğini ve NATO üyeliğinin pek gerçekçi olmadığını belirtti. Putin ve Trump arasındaki görüşmenin, Kırım’ın Rusya ile birleşme günü olmasının sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çekildi.

PUTİN’İN GÜVENLİK TALEPLERİ

Putin, Rusya’nın güvenliğini sağlayacak bir barış çözümünü istemişti. Geçtiğimiz hafta, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaları durdurma önerisini desteklediğini ancak bu ateşkesin uzun vadeli bir barışa ve krizin kökenlerine ulaşması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, geçici bir ateşkes fikrinin tartışılabileceğini söyleyerek, Trump ile bu konuyu görüşmeyi düşünmediğini de belirtmedi.