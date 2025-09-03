Putin, Zelensky İle Görüşmeye Hazır

BARİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında barış süreci sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Putin ile Zelensky’nin bir araya geleceğine dair sinyal verdi. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi bir kez daha gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin’de yaptığı açıklamada, görüşmelerin yapılacağı yerin Moskova olduğunu belirtti.

PÜTİN’DEN ÇİN’DE AÇIKLAMALAR

Çin’de yapılan İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılan Putin, burada önemli mesajlar verdi. Zelensky ile görüşme olasılığı hakkında “hazır olduğunun” sinyalini vererek, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” dedi. Bu sözleriyle görüşecekleri yeri netleştirdi.

ÇİN ZİYARETİNDEN MEMNUNİYET

Basın toplantısında Çin ziyaretinin başarılı geçtiğini vurgulayan Putin, bu ziyaretin uluslararası meslektaşlarıyla gayri resmi bir ortamda buluşma fırsatını sağladığını aktardı. Ayrıca, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” diyerek Ukrayna’nın NATO ısrarına da dikkat çekti.