Putin: Zelensky İle Görüşmeye Hazırım

BARIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında barış süreci tüm hızıyla sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce Putin ile Zelensky’nin bir araya gelmesi olasılığının sinyalini vermişti. Bunun ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi tekrar işaret etti. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yapılan açıklamada görüşme yeri olarak Moskova’nın ismini verdi.

PUTİN’İN ÇİN’DEN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Çin’de askeri bir geçit töreni düzenlendi. Bu etkinliğe katılan, Putin burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Zelensky ile olası bir görüşme hakkında, “hazır olduğunu” duyurdu. Putin, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” sözleriyle görüşmenin yeri hakkında net bir bilgi verdi.

ÇİN ZİYARETİNDEN BEKLENTİLER YÜKSEK

Basın toplantısında Çin ziyaretinin başarılı geçtiğini ifade eden Putin, bu tür buluşmaların yabancı meslektaşları ile gayri resmi bir ortamda bir araya gelmesine olanak sağladığını belirtti. Ayrıca, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” sözleriyle Ukrayna’nın NATO konusunda ısrarına da vurgu yapmış oldu.