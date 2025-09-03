Putin: Zelensky İle Görüşmeye Hazırım

BARIS SURECI DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelensky’nin yakın bir zamanda bir araya gelebileceklerinin sinyalini verdi. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi tekrar işaret etti. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yaptığı son açıklamada, görüşme adresinin Moskova olacağını ifade etti.

PUTİN’İN ÇİN’DEN MESAJLARI

Çin’de gerçekleştirilen İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde, liderler arasında yer alan Putin, burada yapmış olduğu açıklamalarla dikkat çekti. Zelensky ile görüşme olasılığına değinen Putin, “Hazır olduğunun” mesajını verdi ve “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” diyerek detayları aktararak yeri netleştirmiş oldu.

ÇİN ZİYARETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Basın toplantısında, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, bu ziyaretin yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi bir ortamda buluşma fırsatı sunduğunu aktardı. Ayrıca, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” ifadesini kullanarak, Ukrayna’nın NATO ısrarına da vurgu yaptı.