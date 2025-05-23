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R.M. Ancelotti İle Yolları Ayırdı

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REAL MADRID CARLO ANCELOTTI İLE YOLLARINI AYIRDI

İspanyol futbol kulübü Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile birlikte çalışmayı sonlandırdığını açıkladı. Ancelotti’nin takımın başındaki görevi, kulüpteki tüm gelişmelere rağmen sona erdi.

SEBEPLERİ VE GELECEK PLANI

Real Madrid, Ancelotti’nin performansına dair ayrıntılı bir değerlendirme yapmış olabilir. Kulübün gelecekteki hedefleri doğrultusunda yeni bir teknik direktör arayışına gidiş süreci başlıyor. Bu gelişme, taraftarlar arasında çeşitli tepkiler uyandırıyor.

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