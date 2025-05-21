R. Madrid Arda Güler Villa Aldı

ARDA GÜLER’İN YILDIZI PARLIYOR

Arda Güler, Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı’nın genç yeteneği olarak her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Los Galacticos’ta henüz beklenen süreyi tam alamasa da, futbol dünyasında geleceğin en parlak isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

XABI ALONSO DÖNEMİ

Carlo Ancelotti’nin Real Madrid ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Xabi Alonso’nun geçmesi bekleniyor. Bu durum, Güler’in daha fazla forma şansı bulmasını sağlayabilir. Özellikle Bayer Leverkusen’i çalıştırdığı dönemde Güler’i transfer etmek isteyen Alonso’nun, genç futbolcuya duyduğu hayranlık biliniyor.

Arda Güler, son zamanlarda sportif başarılarından ziyade özel hayatıyla da haberlerde yer alıyor. Habertürk’te yer alan bilgiye göre, Güler ailesi için Beykoz Acarkent’ten ultra lüks bir ev satın aldı.

3 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Güler’in Beykoz Acarkent’teki 5 katlı villası için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödediği belirtiliyor. Bu yatırım, genç yeteneğin gelecekteki kariyeri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.