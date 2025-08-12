R. Madrid Galibiyet Aldı, A. Güler Şov

REAL MADRID HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, WSG Tirol ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını 4-0’lık bir sonuçla kazanıyor.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Madrid’in gollerini Eder Militao 10. dakikada, Kylian Mbappé ise 13 ve 59. dakikalarda atıyor. Son olarak, Rodrygo 81. dakikada skoru belirliyor. Maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Arda Güler, Mbappé’nin ilk golüne asist yapıyor. Güler, sahada 83 dakika kalıyor ve iki kez direkten dönüyor.