R. Madrid Kazandı, A. Güler Şov Yaptı

REAL MADRID, HAZIRLIK MAÇINDA ZAFER KAZANDI

Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarını devam ettirirken, WSG Tirol ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 4-0’lık net bir zafer elde etti.

Karşılaşmada Madrid takımının gollerini 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappé, 81. dakikada ise Rodrygo attı. Maçta dikkat çeken isimlerden biri Arda Güler oldu. Mbappé’nin ilk golünde asist yapan genç futbolcu, 83 dakika boyunca sahada yer aldı ve iki kez direkten dönerek mücadeleye damgasını vurdu.