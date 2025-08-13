Spor

R. Madrid Kazandı, A. Güler Şov Yaptı

r-madrid-kazandi-a-guler-sov-yapti

REAL MADRID, HAZIRLIK MAÇINDA ZAFER KAZANDI

Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarını devam ettirirken, WSG Tirol ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 4-0’lık net bir zafer elde etti.

Karşılaşmada Madrid takımının gollerini 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappé, 81. dakikada ise Rodrygo attı. Maçta dikkat çeken isimlerden biri Arda Güler oldu. Mbappé’nin ilk golünde asist yapan genç futbolcu, 83 dakika boyunca sahada yer aldı ve iki kez direkten dönerek mücadeleye damgasını vurdu.

ÖNEMLİ

Dünya

Rusya: Kiev, Provokasyonlarla Görüşmeleri Engellemek İstiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Putin ile Trump arasındaki zirveyi sabote etmek amacıyla provokasyon planladığını iddia etti.
Dünya

Perplexity’den Chrome’a 34,5 Milyar Teklif

Yapay zeka şirketi Perplexity AI, Google'ın Chrome tarayıcısını almak için 34,5 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.