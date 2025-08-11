R. V. P.: Burada Evimde Hissediyorum

Feyenoord’dan Önceki İpuçları

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında Fenerbahçe ile yapacağı rövanş maçı için İstanbul’a geldi. Maçın başlangıç saati 20.00. Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak, “Burada olmak çok güzel. İstanbul’da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel” dedi. Van Persie, maçın skorunun oyunlarını etkilemeyeceğini vurgulayarak, “Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız” şeklinde konuştu.

Saygı ve Hedefler

Fenerbahçe’ye duyduğu saygıyı belirten Robin van Persie, “Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe’ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum” dedi. Feyenoord’un, turu geçme arzusu yüksek.

Atmosfer ve Şans

Kadıköy’deki maç atmosferine dair değerlendirmelerde bulunan Van Persie, “Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de De Kuip’te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum” şeklinde ifade etti. Tur şansını “Yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor” sözleriyle aktardı.

Yaş ve Kalite Üzerine

Futbolda yaşın önemi olmadığını dile getiren Van Persie, “Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok” dedi. Takımda genç ve yaşlı oyuncuların bulunduğunu belirten teknik adam, “Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız” diye konuştu.