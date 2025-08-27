Rahipler Manastırı Baskı Altında

DAMIANOS’UN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU BELİRTMESİ

Mısır’ın Sina Yarımadası Başpiskoposu Damianos, yayımlanan bir video mesajında, hayatının tehlikede olduğunu ifade ederek Mısır ve Yunanistan hükümetlerine “onu olası tehlikelerden korumaları” çağrısında bulundu. Bu çağrı, Kovalan muhalif rahiplerin manastır kapısının dışında bekleyerek tekrar içeri girmeye çalıştığı Saint Catherine Manastırı’nda tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

GERGİNLİĞİN ARTMASI VE İSYANCI RAHİPLERİN EYLEMLERİ

Yunan Kathimerini gazetesine göre, başpiskoposun yakınları, Damianos manastırda bulunduğu esnada isyancı rahiplerin zorla içeriye girmeye çalıştığını aktardı. İsyancıların başpiskoposun hayatını tehdit ettiği ve olası yasal süreçleri başlatabileceği belirtildi. Son saatlerde yapılan yardım çağrılarına cevap vermeyen Mısırlı polis yetkilileri manastırın çevresinde bulunuyor, ancak şu an için muhalifleri durdurma adına herhangi bir müdahalede bulunmadılar.

MANASTIRDAKİ KAOSUN SÜRDÜĞÜ ORTAM

Kaynaklar, isyancıların içeri girmesine izin verilmesi yönünde önerilerin de gündeme geldiğini bildiriyor. Damianos’a karşı çıkan rahipler, dünden bu yana manastırın dışında bekliyor. Başpiskopos, manastırı ziyaret ettiğinde muhaliflerin katı tutumuyla karşılaşmıştı. Diğer rahipler, isyancıların tesis içinden uzak durmasını sağlamayı başardı, ancak manastırda devam eden kargaşa dikkat çekiyor.