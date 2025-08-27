Rahipler Manastırı Baskın Yaptı

MISIR’DA YAŞANAN GÜNDEMİN ORTAYA KOYDUĞU TEHDİT

Mısır’ın Sina Yarımadası Başpiskoposu Damianos, yayımladığı bir video mesajında hayatının tehlikede olduğunu ifade etti. Mısır ve Yunanistan hükümetlerine, “onu olası tehlikelerden korumaları” için acil çağrıda bulundu. Bu açıklama, dün görevden alınan muhalif rahiplerin kapıların dışında beklediği ve tekrar içeri girmeye çalıştığı Saint Catherine Manastırı’nda artan gerginlik sırasında yapıldı.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, başpiskoposun yakınları Manastır içinde bulunduğu sırada muhalif rahiplerin zorla içeri girmeye çalışmalarını bildirdi. İsyancıların, Damianos’un hayatını tehdit ettiği ve olası yasal işlemler hakkında sinyaller verdiği öne sürüldü. Son saatlerde defalarca yardım çağrısı yapan Damianos’a, Mısır’ın polis yetkilileri henüz yanıt vermedi. Manastırın yakınında güvenlik güçleri konuşlanmışken, müdahalede bulunmadan beklemeyi tercih ediyorlar.

MUHALİFLERİN MANASTIRIN DIŞINDAKİ BEKLEYİŞİ

Yerel kaynaklar, isyancı rahiplere içeri girmeleri için izin verilmesi yönünde önerilerin ortaya atıldığını belirtiyor. Dünden beri, Damianos’a karşı olan rahipler manastırın dışında bekleyişlerini sürdürüyor. Başpiskopos, önceki gün manastıra yaptığı ziyaret sırasında muhaliflerin değişmeyen tutumlarıyla karşılaşmıştı. Diğer rahipler ise isyancıları uzakta tutmayı başardı ancak manastırda devam eden kargaşa hala sürmekte.