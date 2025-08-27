Rahipler Manastırı Gerginlik İçinde

DAMIANOS’TAN HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

Mısır’ın Sina Yarımadası Başpiskoposu Damianos, yayımladığı bir video aracılığıyla hayatının tehdit altında olduğunu duyurdu. Bu bağlamda Mısır ve Yunan hükümetlerine, “onu olası tehlikelerden korumaları” çağrısında bulundu. Bu açıklama, son günlerde Saint Catherine Manastırı’nda gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Dünkü olaylarda kovulan muhalif rahipler, manastırın kapısının önünde kalarak içeri girmeye çalıştılar.

İSYANCILAR MANASTIRDA GERGİNLİK YARATIYOR

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, başpiskoposun yakınları, Damianos’ın manastırda bulunduğu esnada isyancı rahiplerin zorla içeri girmeye teşebbüs ettiğini ifade etti. İsyancıların, Damianos’un hayatını tehdit ettiğini ve olası yasal işlemler başlatabileceklerini belirttikleri duyumları alındı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan çeşitli yardım çağrılarına cevap vermeyen Mısır polis yetkilileri, manastır çevresinde hazır bulunmalarına rağmen muhalif rahipleri durdurmak için herhangi bir müdahalede bulunmadı.

GÜNDEMDEKİ KAOS VE MANASTIRDAKİ DURUM

Kaynaklardan alınan bilgilere göre, bazı önerilerin isyacıların içeri girmesine izin verilmesi yönünde olduğu aktarıldı. Dünden bu yana başpiskopos aleyhine hareket eden rahipler, manastırın dışında beklemeye devam ediyor. Başpiskopos Damianos, bir gün önce manastırı ziyaret ettiğinde yine muhaliflerin kararlı tutumlarıyla karşılaştı. Diğer rahipler isyancıların uzaklaşmasını sağlasa da, manastırda yaşanan kargaşa sürmektedir.