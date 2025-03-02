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Rahvan Binicilik Çalıştayı’nda Antalya Temsilcileri Seçildi

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ÇALIŞTAYDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Ankara’da düzenlenen TGASDF 2025 Rahvan Binicilik Çalıştayı’nda, Manavgat’tan İbrahim Gökçe, Antalya İl Temsilciliği’ne atanırken, Özkan Duman ise ulusal hakem unvanını aldı. Bu çalıştay, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

MANAVGAT’IN ÖNEMİ VURGULANDI

Çalıştayda alınan kararların, Geleneksel Atlı Spor Dalları’nda Manavgat’ın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, “Çalıştayda arkadaşımız İbrahim Gökçe Antalya Rahvan Atlar İl Temsilciliği görevine getirilirken, Özkan Duman’da ulusal hakem unvanını almıştır. Özkan Duman; Mehmet Rüştü Ünal ve Mustafa Kara’nın ardından 3. Ulusal Hakemimiz oldu” dedi.

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