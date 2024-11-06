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Spor

Rakiplerin Talisca’ya Olan Tutkusu Devam Ediyor

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TAKIMLARIN TALISCA’YA OLAN İLGİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Ezeli rakipler arasındaki Talisca merakı devam ediyor. Brezilyalı 10 numaranın Al Nassr’dan ayrılma isteği, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ın ilgisini artırıyor. Sarılacivertliler, Suudi kulübünde mutlu olmayan sambacı için harekete geçmek istiyor.

NEDEN TALEP EDİLİYOR?

Szymanski’nin bu sezon bekleneni verememesi, yönetimi 10 numara arayışına yönlendirmiş. Başkan Koç ve ekibi, Türkiye Ligi’ni iyi tanıması nedeniyle Talisca’yı transfer konusunda oldukça uygun bir aday olarak değerlendiriyor.

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