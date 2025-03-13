Ramazan Bayramı Arefe Günü Tatil Mi?

Ramazan Bayramı’nın arefe günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü, bayramdan bir gün önce gerçekleşen ve genellikle bayram hazırlıklarının yapıldığı bir zaman dilimidir. Birçok vatandaş, Ramazan Bayramı aşamasında arefe gününün resmi tatil olup olmadığını sorguluyor.

AREFE GÜNÜ TATİL DURUMU

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi’ye denk geliyor. Türkiye’de Ramazan Bayramı arefe günü, saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak, eğer arefe günü hafta sonuna denk gelirse, tatil uygulamaları farklılık gösterebiliyor. Örneğin, 2025 yılında arefe günü yine 29 Mart Cumartesi olarak belirlenmiş. Bu durumda, arefe günü resmi tatili, hafta sonu tatiliyle birleşeceğinden, ek bir tatil günü olmaması söz konusu olabiliyor. Resmi tatil uygulamaları, hükümetin kararlarına bağlı olduğundan, güncel bilgileri takip etmek oldukça önemli.

ÖNEMLİ TARİHLER

Üç ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba gününde gerçekleşecek. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe’ye denk geliyor. Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü, Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü olacaktır. Ramazan ayı başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi gerçekleşecekken, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba’ya denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın 1. günü 30 Mart 2025 Pazar, 2. günü 31 Mart 2025 Pazartesi, 3. günü ise 1 Nisan 2025 Salı olacak. Kurban Bayramı’nın arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe, 1. günü ise 6 Haziran 2025 Cuma’dır. Hicri yılbaşı 26 Haziran 2025 Perşembe’dir. ари、 Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi olarak belirlenmiştir. Mevlit Kandili ise 3 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Üç ayların başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar gününde yapılacak. Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü olacaktır.