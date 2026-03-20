Ramazan Bayramı İle Ulaşımda Son Durum Açıklandı

Bir Ramazan ayı daha geride kaldı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan, her yıl binlerce Müslümanı aynı masada buluştururken, iftar ve sahur sofralarıyla dolu dolu bir deneyim sunuyor. Ramazan’ın sona ermesi ile birlikte bayram coşkusu yaşanmaya başlandı.

GEÇİŞLER ÜCRETSİZ

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili süresince 22 Mart Pazar gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç, KGM’nin kontrolündeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış durumda ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde, bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde, Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bazı kısımlarından iki yönlü sürdürülüyor.

YOLLARDA SON DURUM

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, yapım işlemleri dolayısıyla Bursa-Ankara istikametinde ulaşıma kapatılmış olup, trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde de benzer şekilde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı sebebiyle 2-3. kilometrelerde trafik kontrollü olarak devam ediyor.