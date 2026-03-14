Ramazan Bayramı’nda Hava Durumu Uyarısı Yapıldı

Ramazan ayı, vatandaşların sevdikleriyle iftar sofralarında bir araya gelerek, paylaşımın ve kardeşliğin tadını çıkardı. Ayın sona yaklaşmasıyla Müslümanlar, Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek isteyenler, hava durumu açısından olumsuz bir tablo ile karşılaşacak. Ülke genelindeki yağışlar, akraba ziyaretlerini zorlu hale getirebilir.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri etrafında veya hafif yukarısında seyredeceğini ortaya koyuyor. Ancak, yağışlar bakımından bölgeler arasında önemli farklılıklar mevcut. Bazı yerlerde sağanak yağmurlar söz konusu olurken, diğer bölgelerde güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile kuzeydoğu illerinde mevsim normallerinde kalması bekleniyor. Ülke genelinde bayram süresince yüksek yağış miktarları söz konusu.

MARMARA’DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi’nde bayram boyunca serin ve değişken hava koşullarının hakim olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 9-15 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor; arife ve bayramın ilk günü yağmurlu ve bulutlu bir hava geçeceği, sonraki günlerde ise parçalı bulutluluk ve hafif bir ısınma olacağı tahmin ediliyor. Özellikle bayramın ilk gününde sağanak yağış ihtimali yüksek değerlendiriliyor.

İÇ ANADOLU’DA YAĞMUR VAR

İç Anadolu Bölgesi’nde de serin ve yağışlı bir atmosferin etkili olması bekleniyor. Arefe günü sıcaklıkların 11-12 derece yağmurlu, bayramın ilk gününde ise 12 derece yağmurlu ve parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Bayramın ikinci günü sıcaklıkların 12 derece civarında seyretmesi ve havanın parçalı bulutlu biçimde devam etmesi tahmin ediliyor. Bayramın son gününde ise sıcaklıkların 14 derece ve yağışlı olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ’NDE DEĞİŞKEN HAVA

Ege Bölgesi’nde arefe gününde 16 derece yağışlı bir hava görülecekken, bayramın birinci gününde sıcaklık 14 derece bulutlu ve yerel yağışlarla geçecek. Bayramın ikinci gününde sıcaklık yine 14 derece civarına ulaşacak ve bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın son günü ise 18 derece ve güneşli bir hava tahmini mevcut.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Ege ve Akdeniz kıyılarında 18-21 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor ve yer yer güneşli ancak kısa süreli sağanak ihtimali söz konusu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıkların 12-15 derece arasında olacağı ve kuvvetli yağışların görüleceği tahmin edilmekte.

DOĞU ANADOLU’DA KAR RİSKİ

Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 3-10 derece arasında seyredeceği, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski devam edeceği düşünülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde ise bayram boyunca çok bulutlu ve sağanak yağışlı günler öngörülüyor. Mevsim normallerinde sıcaklıkların kaydedilmesi bekleniyor.