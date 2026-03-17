Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıklaştı

Ramazan Bayramı öncesi birçok işletmede etiket ve fahiş fiyat kontrolü gerçekleştiriliyor. Konya’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Özellikle bayram öncesi artan talep gören ürünlere odaklanan ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılıkları, fiyat değişim tarihlerini ve ürünlerin önceki fiyatlarını detaylı bir şekilde inceledi. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin yalnızca marketlerle sınırlı olmadığını, restoran, pastane ve konfeksiyon mağazalarında da sürdürüldüğünü açıkladı. Çağlayan, yıl başından bu yana 600’den fazla iş yerinin denetlendiğini ve yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

VAN’DA DENETİMLER ARTIRILDI

Van ilinde de ekipler, fahiş fiyat artışlarını engellemek için denetimlerini artırdı. Etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar, ürün bilgileri ve fiyat değişim tarihleri titizlikle incelendi. Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, son üç aylık fiyatların karşılaştırıldığını belirterek, fahiş fiyat tespit edilen durumların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini ifade etti. Denetimlerde bazı işletmelere tutanak tutulduğu kaydedildi.

KAYSERİ’DE FİRMALARA İNCELEME YAPILDI

Kayseri’de denetimler, Melikgazi ilçesi başta olmak üzere il genelinde sürdürülüyor. Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, ramazan süresince 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetlendiğini, 30 firmada 46 aykırılık tespit edilerek toplamda 826 bin 498 lira ceza kesildiğini belirtti. Ekipler, marketlerde alışveriş yaparak etiket ve kasa fiyatlarını bire bir karşılaştırma yapıyor.

MALATYA’DA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Malatya’da, yılbaşından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürün denetlendi. Yapılan kontrollerde 316 ihlal tespit edilirken toplamda 1 milyon 255 bin lira ceza uygulandı. Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, özellikle market, kafe, restoran ve fırınlarda denetimlerin sürdüğünü vurguladı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarının hedeflendiğini ifade etti.

TÜKETİCİLERİN GÜVENLİĞİ HEDEFLENİYOR

Ramazan Bayramı öncesi artan talebin fırsatçılığa dönüşmemesi amacıyla denetimlerin hem sahada hem de masa başında titizlikle devam ettiği belirtildi. Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları “Alo 175”, CİMER ve e-Devlet üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı.