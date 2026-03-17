Ramazan Bayramında Ek Sefer İzinleri Duyuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram dönemlerinde yolcu sayısının normal seviyelerin üzerine çıktığını belirterek, yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için turizm taşımacılığına kayıtlı araçların seferlerde kullanılabileceğini duyurdu. Bakan, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık” ifadelerini kullandı.

BU ARAÇLARA İZİN VAR

Yapılan düzenlemeye göre, B1 ve D1 yetki belgesi bulunan firmalar, belirlenen kriterler çerçevesinde turizm araçlarıyla ek sefer düzenleyebilecek. Buna göre, tarifeli hat dışına çıkılmaması, ücret tarifesine uyulması ve tüm sorumluluğun firmalarda olması şartları aranacak. Firmaların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları gerekecek.

FİRMALAR İÇİN UYGULAMA DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, uygulamanın süresi hakkında da bilgi verdi. “Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını kullanarak ek sefer yapabilecek” şeklinde konuştu. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.

