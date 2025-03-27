Ramazan’da Oruç Tutanların Oranı Açıklandı

ARAŞTIRMA SONUÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

OPTİMAR Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Türkiye’nin nabzı” araştırmasında katılımcılara farklı dini ibadet alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltti. Bu araştırma, Türk halkının dini vecibelerini yerine getirme oranlarını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

NAMAZ KILMA ORANLARI ANKETTE BELİRLENDİ

Ankete katılanların yüzde 42,8’i düzenli olarak namaz kıldığını ifade ederken, yüzde 22,6’sı sadece fırsat buldukça namaz kıldığını belirtmiştir. Sadece cuma namazı kılanların oranı yüzde 6,2 seviyesinde kaydedilirken, nadiren namaz kılanların oranı yüzde 19,6 olarak belirlendi. Namaz kılmayanların oranı ise yüzde 8,8 şeklinde tespit edilmiştir.

ZEKAT VE SADAKA ALIŞKANLIKLARI GÖSTERİLDİ

Zekât verme alışkanlıklarını inceleyen araştırmada, katılımcıların yüzde 59,3’ü zekât verdiğini söylemiştir. Zekât vermeyenlerin oranı yüzde 32,2 olarak kaydedilirken, fikir belirtmeyenler ise yüzde 8,5 oldu. Fitre verme oranı da aynı şekilde yüzde 59,3’tür. Sadaka verme konusundaki sonuçlar ise daha yüksek; katılımcıların yüzde 69,2’si sadaka verdiğini belirtirken, yüzde 22,4’ü vermediğini ifade etmiştir. Fikir belirtmeyenlerin oranı da yüzde 8,4 olarak ölçülmüştür.

ORUÇ TUTMA ORANLARI RAMAZAN BOYUNCA GÖZLEMLENDİ

Ramazan boyunca oruç tutma alışkanlıkları ile ilgili olarak, oruç tutanların oranı yüzde 57,8 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Ramazanın bir kısmında oruç tutanlar yüzde 17,6 olarak kaydedilirken, Ramazan dışında oruç tutanların oranı yüzde 11,6 olarak tespit edilmiştir. Nadiren oruç tutanların oranı yüzde 6,1 olurken, hiç oruç tutmayanların oranı ise yüzde 6,9 olarak belirlenmiştir.