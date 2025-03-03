Ramazan İçin İndirimler ve Fiyat Sabitleme

MARKETLER, RAMAZAN’DA FİYAT SABİTLİYOR

Yerel ve ulusal zincir marketler, Ramazan ayında bazı ürünlerde fiyat sabitlemeyi gerektiren bir karar aldı ve pek çok üründe ay boyunca indirimler uygulamaya başladı. Bu karar doğrultusunda bakliyat, makarna, un ve sıvı yağ gibi binlerce ürünün fiyatlarının sabit tutulacağı bilgisi verildi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “Bazı ürünlerde fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Marketler, ayrıca Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde et fiyatlarını da sabitlemiş durumda.

RAMAZAN KOLİLERİ FİYATLARI NE KADAR?

Zincir marketler, tüketicilere farklı seçenek ve fiyatlarla Ramazan’a özel erzak kolisi ve hediye çekleri sunmaya başladı. CarrefourSA, Ramazan ayına özel hazırladığı 13 parçalık Klasik Ramazan Kolisi’ni 369,95 lira, 23 parçalık Süper Ramazan Kolisi’ni 629,95 lira ve 26 parçalık Mega Ramazan Kolisi’ni ise 799,95 lira üzerinden satışa çıkarıyor. Benzer şekilde Migros, 13 farklı ürünün bulunduğu Bereket Paketi’ni 369,95 liradan, 23 adet üründen oluşan Lezzet Paketi’ni ise 629,95 liradan satışa sunuyor. Şok Market de mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarının uygulanacağını duyurdu.