Ramazan Öncesi Çarşı ve Pazar Yoğunluğu

ALISVERIS YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Ramazan’ın ilk sahuruna az bir zaman kalırken Sakarya’da alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarda bir yoğunluğa sebep oldu. Eksiklerini tamamlama çabasında olan vatandaşlar, en çok gıda ve kahvaltılık ürünlere yöneliyor.

RAMAZAN AYINDA SATIŞLAR ARTIYOR

Sakaryalı esnaf Recep Karasakal, “Pazartesi gününden beri yoğunuz ve bu yoğunluk Ramazan yaklaştıkça daha da arttı. Ramazan ayı dolayısıyla bazı ürünlerin fiyatlarını aşağı çektik. Bizim müşterilerimiz sabittir ancak Ramazan dolayısıyla hepsi birden gelince yoğunluk yaşanıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

RAMAZAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ramazan için alışveriş yaptıklarını belirten Murat Korkmaz isimli bir vatandaş ise, “Ramazan bereketiyle geldi. Hurma, sebze, meyve ve kahvaltılık ürünleri tamamlamaya çalışıyoruz. En çok Ramazan’da tercih edilen hurmayı ön planda tutuyoruz, onu alıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk var ve esnafa da bol kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.